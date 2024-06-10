Які комбо карти з’являться в Hamster Kombat 10 червня
У 2024 році Telegram з простого месенджеру перетворився на справжній майданчик для заробітку криптовалюти.
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Це сталося завдяки іграм-«тапалкам», які завоювали увагу мільйонів користувачів по всьому світі. І не дивно, адже вони можливість заробляти крипту без вкладень. Hamster Kombat є однією з найпопулярніших ігор-клікерів.
Тапати на хом’яка – це все, що вам потрібно робити, щоб заробляти монети у Hamster Kombat. Зароблені монети можна використовувати, щоб покращувати свою біржу для подальшого виведення коштів після лістингу.
Розробники продовжують розвивати проект і нещодавно у грі з’явилося важливе нововведення – комбо карти, завдяки яким гравці можуть заробити 5 млн ігрових монет. В чому суть комбо карток і як їх використовувати, розповідає Первая Лента.
Комбо карти в Hamster Kombat: що це і для чого вони потрібні
Комбо карти дають можливість гравцям збільшити свій заробіток, отримавши 5 млн монет. Для цього гравці повинні зібрати спеціальний набір карт, який є актуальним лише 24 години. Комбінації карток оновлюються щодня о 15:00.
Купівля комбо карт у Hamster Kombat: інструкція
- Відкриваємо месенджер Telegram.
- Заходимо у бот гри Hamster Kombat.
- Тапаємо на кнопку «Mine» у нижній частині екрана.
- Переходимо до однієї із вкладок: Markets, Legal, PR & Team або Specials.
- Вибераємо та купуємо необхідну картку з денної комбінації та повторіть це для інших карт у комбо.
Коли ви зберете усі картки, на екрані ви отримаєте підтвердження про успішну комбо операцію. В окремих випадках, вам доведеться виконати додаткові завдання, щоб купити картку. Це може бути підписка на YouTube-канал або запрошення друга в гру.
Комбо карти Hamster Kombat на 10 червня
Сьогодні ви можете придбати наступні карти:
- карта X — у розділі PR&Team;
- карта Trading bots — у розділі Markets;
- карта DAO – у розділі MARKETS.
Не забувайте, що всі карти актуальні до 15:00 11 червня, після чого стане доступною нова комбінація.
Як використовувати комбо карти: поради
Отримання 5 млн монет передбачає підвищення карти до рівня «+1». Водночас не варто витрачати всі монети, особливо, якщо ви вже добре прокачали свої карти. Інакше у вас може не вистачити ресурсів для того, щоб забрати собі нові карти.
Не варто перейматись, якщо у вас не відображаються карти у верхній частині вкладки «Mine». Проблему можна вирішити, натиснувши три крапки у верхньому правому кутку екрана, що допоможе оновити сторінку.
Раніше ПЛ розповідала про те, як можна заробити додаткові 1 млн монет, завдяки функції щоденного шифру Азбука Морзе.