Які комбо карти з’являться в Hamster Kombat 10 червня

Це сталося завдяки іграм-«тапалкам», які завоювали увагу мільйонів користувачів по всьому світі. І не дивно, адже вони можливість заробляти крипту без вкладень. Hamster Kombat є однією з найпопулярніших ігор-клікерів.

Тапати на хом’яка – це все, що вам потрібно робити, щоб заробляти монети у Hamster Kombat. Зароблені монети можна використовувати, щоб покращувати свою біржу для подальшого виведення коштів після лістингу.

Розробники продовжують розвивати проект і нещодавно у грі з’явилося важливе нововведення – комбо карти, завдяки яким гравці можуть заробити 5 млн ігрових монет. В чому суть комбо карток і як їх використовувати, розповідає Первая Лента.

Комбо карти в Hamster Kombat: що це і для чого вони потрібні

Комбо карти дають можливість гравцям збільшити свій заробіток, отримавши 5 млн монет. Для цього гравці повинні зібрати спеціальний набір карт, який є актуальним лише 24 години. Комбінації карток оновлюються щодня о 15:00.

Купівля комбо карт у Hamster Kombat: інструкція

Відкриваємо месенджер Telegram.

Заходимо у бот гри Hamster Kombat.

Тапаємо на кнопку «Mine» у нижній частині екрана.

Переходимо до однієї із вкладок: Markets, Legal, PR & Team або Specials.

Вибераємо та купуємо необхідну картку з денної комбінації та повторіть це для інших карт у комбо.

Коли ви зберете усі картки, на екрані ви отримаєте підтвердження про успішну комбо операцію. В окремих випадках, вам доведеться виконати додаткові завдання, щоб купити картку. Це може бути підписка на YouTube-канал або запрошення друга в гру.

Комбо карти Hamster Kombat на 10 червня

Сьогодні ви можете придбати наступні карти:

карта X — у розділі PR&Team;

карта Trading bots — у розділі Markets;

карта DAO – у розділі MARKETS.

Не забувайте, що всі карти актуальні до 15:00 11 червня, після чого стане доступною нова комбінація.

Як використовувати комбо карти: поради

Отримання 5 млн монет передбачає підвищення карти до рівня «+1». Водночас не варто витрачати всі монети, особливо, якщо ви вже добре прокачали свої карти. Інакше у вас може не вистачити ресурсів для того, щоб забрати собі нові карти.

Не варто перейматись, якщо у вас не відображаються карти у верхній частині вкладки «Mine». Проблему можна вирішити, натиснувши три крапки у верхньому правому кутку екрана, що допоможе оновити сторінку.

Раніше ПЛ розповідала про те, як можна заробити додаткові 1 млн монет, завдяки функції щоденного шифру Азбука Морзе.