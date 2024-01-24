Фреза фасочная: особенности и разновидности
Фреза фасочная – это разновидность инструмента для механической обработки материалов.
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Ее еще называют зенковкой. Фреза представленного типа предназначена для выполнения фасок (снятия острых кромок) на деталях. Фаски нужны для удаления заусенцев, предотвращения травм при контакте с деталью, улучшения внешнего вида. Инструмент имеет форму полого цилиндра или конуса с режущими зубьями по периметру. Зубья наклонены под определенным углом для выполнения фаски нужного размера.
Прежде чем заказать фрезу фасочную spmt, другого типа, стоит узнать об особенностях и разновидностях представленного инструмента. Этот инструмент выпускается из прочных, выносливых материалов.
Основные особенности фрезы фасочной
Фреза для нарезания фасок бывает цельной или сборной конструкции. Второй вариант удобен для заточки и замены изношенных режущих элементов. Особенности представленного инструмента следующие:
- Изготавливается из инструментальной углеродистой или легированной стали, оснащается пластинами из твердых сплавов для увеличения срока службы.
- Применяется в металлообрабатывающих станках (токарных, фрезерных и др.) для обработки металлических заготовок и деталей.
- Позволяет эффективно выполнять фаски различных типов (конические, радиусные) за один рабочий ход.
- Обеспечивает высокое качество обработанной поверхности – чистоту и точность геометрии. Угол и размер фаски полностью соответствуют конструктивным параметрам самой фрезы.
- Позволяет легко и быстро настраивать нужный размер путем установки требуемой глубины реза.
- Имеют усовершенствованные системы подачи СОЖ (смазочно-охлаждающей жидкости) непосредственно в зону резания для лучшего охлаждения и смазки.
Инструмент имеет компактные размеры, что позволяет использовать его в станках с ограниченной рабочей зоной.
Разновидности данного инструмента
Выпускаются следующие основные разновидности фрез для фаски:
- По типу фаски. Конические – для выполнения конической фаски под углом 45 или 60 °. Бывают и радиусные (торцовые) модели для фаски с радиусным профилем.
- По конструкции режущей части. Цельные – режущая часть выполнена заодно с телом фрезы. Сборные – режущие элементы крепятся механически к корпусу.
- По числу режущих элементов. Бывают однозубые, многозубые.
Выбор зависит от особенностей станка, другой техники, где применяется режущий инструмент.
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