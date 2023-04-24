Технологии

Плюсы Google Shopping в сравнении с другими видами рекламы

Сегодня рекламодатели и продавцы имеют множество инструментов для продвижения своих товаров и услуг.

Photo of Admin Admin Send an email 2 дня agoОбновлено: 24 апреля, 2023
0 1 минута чтения

Однако, выбор оптимального канала рекламы может быть сложной задачей, особенно учитывая разнообразие доступных платформ и их специфику.

Google Shopping является одним из инструментов, позволяющих эффективно продвигать товарные предложения и получать заказы от реальных клиентов. Подробнее прочитать о товарных объявлениях в поиске Гугл можно на www.adwservice.com.ua/nastrojka-merchant-center-google. Мы решили сравнить торговые объявления с другими видами рекламы и узнать, в каких случаях лучше выбрать каждый из инструментов.

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Преимущества Google Shopping перед поисковой рекламой

Торговые объявления на разных площадках

Товарные объявления Google имеют множество преимуществ, которые делают их одним из самых эффективных рекламных инструментов для интернет-магазинов:

  1. Визуальный формат. В отличие от текстовых объявлений в поиске, товарная реклама содержит изображения, цены и краткое описание продукта. Это позволяет рекламодателям визуализировать свое предложение и привлечь внимание пользователей на этапе поиска.
  2. Высокая конверсия. Объявления Google Shopping показываются пользователям, которые уже ищут конкретные товары, потому они сразу готовы к покупке. Это обеспечивает высокую конверсию и эффективность.
  3. Простота интеграции. Достаточно лишь единожды загрузить товарный фид со своего сайта в Google Merchant Center и данные о товарах будут обновляться в автоматическом режиме. Также Вам будет доступно отслеживание результатов и статистики рекламных кампаний.
  4. Низкая конкуренция. В сравнении с текстовой рекламой, конкуренция в Google Shopping пока не слишком высокая, что позволяет малым и средним бизнесам рекламироваться наравне с крупными игроками рынка, предоставляя возможность привлечь потенциальных покупателей и увеличить продажи с меньшей ценой перехода на сайт.

Сравнение товарных объявлений и КМС

Google Shopping и Контекстная Медийная Сеть — абсолютно разные рекламные инструменты, которые часто подходят для разных видов бизнеса и рекламных кампаний.

В сравнении с КМС, товарные объявления выгодно отличают такие качества:

  • Фокус на продажах. За счет того, что товарная реклама нацелена на пользователей, которые уже ищут конкретный продукт, они более заинтересованы в покупке. В контекстно-медийной сети же, как правило, можно собрать холодный трафик для повышения узнаваемости бренда и увеличения охвата.
  • Стоимость привлечения клиента. Хоть цена за клик в КМС будет и ниже, итоговая цена одного заказа в товарной рекламе в большинстве случаев будет намного ниже.
  • Контроль рекламной кампании. В Google Shopping Вы можете настроить ставки по каждой товарной группе и контролировать процесс показа рекламы. В КМС же объявления показываются на широкую аудиторию по партнерским сайтам Гугл и возможности для контроля со стороны рекламодателя более ограничены.

Photo of Admin Admin Send an email 2 дня agoОбновлено: 24 апреля, 2023
0 1 минута чтения
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