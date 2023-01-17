General Motors представила гибридный автомобиль с мощностью 655 лошадиных сил

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17.01.2023 17:32

Укринформ

Американская корпорация General Motors представила гибридный автомобиль 2024 Chevrolet Corvette E-Ray.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CarBuzz.

Внутри установлен 6,2-литровый двигатель LT2 V8 с мощностью 495 лошадиных сил и электрический мотор мощностью 160 л.с. Таким образом общая мощность авто равна 655 л.с.

Гибридный автомобиль может разогнаться с нуля до 96 км в час за 2,5 секунды.

2024 Chevrolet Corvette E-Ray также будет иметь шесть режимов управления, включая "спорт" и "зарядный" для экономии батареи.

Стартовая цена начинается от 104 тысяч долларов США. Продажи 2024 Chevrolet Corvette E-Ray начнутся уже позже в этом году.

Отмечается, что клиенты смогут выбрать цвет внешней стороны гибрида из 14 цветов, среди которых — голубой и серый.

Для корпорации это первый гибрид в рамках марки Corvette.

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Как сообщал Укринформ, японский автопроизводитель Nissan презентовал на Токийском автосалоне новый спортивный автомобиль 2024 Nissan GT-R.

Фото: Chevrolet

По материалам: Укринформ