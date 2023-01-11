Первый запуск ракеты ABL Space Systems завершился неудачей

11.01.2023 13:14

Укринформ

Калифорнийский стартап ABL Space Systems совершил первый запуск ракеты-носителя RS1 с двумя спутниками на борту, однако он закончился неудачей из-за аномалии ракеты.

Как передаёт Укринформ, об этом сообщает CNN.

"Это не тот результат, на который мы сегодня надеялись, но тот, к которому мы готовились. Мы объявим дополнительную информацию, когда она будет доступна”, – заявили в компании.

Отмечается, что ракета-носитель с двумя спутниками на борту стартовала в среду, 11 января, в 00:27 по киевскому времени из космодрома на Аляске. Однако из-за аномалии на борту она упала недалеко от побережья самого американского штата, на северо-западе США.

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Миссия имела целью вывести на орбиту два небольших спутника для компании OmniTeq. Компания подписала соглашение о первом запуске ABL в 2021 году, когда ещё работала под названием L2 Aerospace.

По данным Space.com, для ABL Space Systems это был первый официальный запуск ракеты-носителя.

Как сообщал Укринформ, компания Virgin Orbit осуществила первый в истории запуск космического аппарата на орбиту из территории Великобритании, однако он закончился неудачей из-за аномалии ракеты.

Фото: ABL Space Systems

По материалам: Укринформ