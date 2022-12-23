Канада хочет запретить продажу бензиновых и дизельных автомобилей после 2035 года
Канада хочет запретить продажу бензиновых и дизельных автомобилей после 2035 года
23.12.2022 07:14
Укринформ
Через 14 лет Канада полностью откажется от продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
Как сообщает Укринформ, об этом объявили в министерстве окружающей среды Канады.
Оно вынесло на общественное обсуждение проект постановления, предусматривающего установление строгих квот на продажу новых легковых автомобилей.
“Новые законодательные рамки потребуют, чтобы к 2026 году по меньшей мере 20% новых автомобилей, приобретенных в Канаде, имели нулевой уровень вредных выбросов. К 2030-му таких автомобилей должно быть 60% и к 2035-му – 100%”, – говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что эти квоты должны "помочь нарастить предложение, чтобы больше канадцев, желающих купить электрокары, могли сделать это".
Отмечается, что в случае нарушения квот дилерами на них могут быть наложены существенные штрафы.
Читайте также: Tesla планирует запустить массовое производство Cybertruck в 2023 — СМИ
Кроме того, правительство Канады продлило действие субсидий на электромобили и пообещало существенно расширить сеть автозарядных станций.
Предложение о введении квот открыто в течение 75 дней до общественного обсуждения, окончательное решение должно быть принято в следующем году.
Напомним, полный запрет на продажу бензиновых и дизельных автомобилей был одним из предвыборных обещаний премьер-министра Джастина Трюдо. В целом, транспортная сфера ответственна за четверть всех вредных выбросов в Канаде.
По материалам: Укринформ