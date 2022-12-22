Tesla планирует новую волну увольнений — СМИ

22.12.2022 12:43

Укринформ

Компания Tesla, принадлежащая Илону Маску и занимающаяся производством и продажами электрокаров, планирует новую волну сокращений.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Electrek.

По словам собеседников издания, новая волна увольнений состоится уже в первом квартале 2023 года. Компания также временно планирует не набирать новых сотрудников.

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Пока еще не до конца понятно, насколько значительным будет это "замораживание" найма людей, поскольку Tesla все еще планирует расширить производство.

Отмечается, что эта новость появилась на фоне сведений о падении акций Tesla в течение этого года, несмотря на то что финансовые показатели компании достигают новых рекордов практически каждый квартал.

Как сообщал Укринформ, на прошлой неделе генеральный директор компании Tesla Илон Маск продал еще около 22 млн акций своего бизнеса по производству электромобилей на сумму почти 3,6 млрд долларов.

По материалам: Укринформ