В NASA раскрыли детали полета вертолета Ingenuity на Марсе

В NASA раскрыли детали полета вертолета Ingenuity на Марсе

21.12.2022 12:26

Укринформ

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) заявило об успешном завершении 37-го полета своего марсианского вертолета Ingenuity.

Об этом в Твиттере сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL), передает Укринформ.

"На выходных марсианский вертолет совершил 37-й полет", — заявили в JPL.

Отмечается, что Ingenuity пролетел 62 метра над поверхностью Красной планеты в течение 55.16 секунды.

При этом максимальная высота полета составляла 10 метров, чтобы испытать новые возможности полетного программного обеспечения.

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Как сообщал Укринформ, вертолет Ingenuity был доставлен на Красную планету вместе с марсоходом Perseverance NASA 18 февраля 2021 года, после почти семи месяцев полета. Свой первый полет Ingenuity совершил 19 апреля. Вертолет стоимостью 85 млн долларов стал первым летательным аппаратом, запущенным на другой планете.

Фото: NASA

По материалам: Укринформ