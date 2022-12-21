Три стартапа по разработке дронов для ВСУ получили гранты в $5 тысяч

Три стартапа по разработке дронов для ВСУ получили гранты в $5 тысяч

21.12.2022 01:54

Укринформ

В рамках демонстрации military-tech-стартапов для Сил обороны Украины и инвесторов Drone Demo Day 73 команды представили новейшие технологии, три из них получили гранты.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Минцифры в Телеграме.

«Стартапы и технологии в сфере беспилотных летательных аппаратов представили 73 команды. Военные отметили большинство стартапов и пригласили их пройти испытания на полигон. Также три команды получили гранты в размере 5 000 долларов от Киевской школы экономики на реализацию собственных проектов», – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что развитие mil-tech-направления – приоритет для государства сейчас. Ведь чем быстрее будут развиваться технологии и применяться на поле боя, тем скорее Украина победит российских оккупантов.

Drone Demo Day – это возможность для стартапов представить представителям Сил обороны Украины ценные идеи и готовые решения по разработке беспилотных систем и боеприпасов для них и средств РЭБ. А также найти инвесторов, которые помогут производить необходимые технологии для армии.

Как сообщалось, Google.org выделит грант в $2 млн на развитие цифрового образования в Украине с целью рескилинга украинцев, обучения цифровой грамотности, а также эффективного поиска работы. Средства будут направлены на обновление платформы Дія. Цифрова освіта и создание образовательного приложения.

По материалам: Укринформ