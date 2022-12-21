Маск уйдет с должности гендиректора Twitter, когда найдет «кого-то достаточно безумного»

21.12.2022 11:03

Укринформ

Глава Twitter Илон Маск назвал условие, после выполнения которого он покинет руководящую должность в компании.

Как передает Укринформ, об этом он сообщил на своей странице в этой соцсети.

"Я уйду в отставку с должности генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно сумасшедшего, чтобы принять эту работу!" – написал Маск.

Он добавил, что после этого будет просто управлять командами программного обеспечения и серверов.

Как сообщал Укринформ, вчера американские СМИ сообщили, что новый владелец и нынешний гендиректор Twitter Илон Маск ищет нового гендиректора для компании.

Читайте также: Маск активно ищет нового гендиректора Twitter — СМИ

Несколько дней назад Маск провел опрос в Tвиттере, в котором большинство голосующих выразились за то, чтобы он покинул свою должность в компании. Еще во время голосования он сказал, что будет уважать результаты этого опроса.

Фото:Britta Pedersen-Pool/Getty Images

По материалам: Укринформ