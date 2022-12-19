Большинство ІТ-компаний в Украине готовы брать сотрудников без опыта

Исследование

19.12.2022 18:18

Укринформ

Около 86% ІТ-компаний в Украине сотрудничают или готовы к найму людей, имеющих минимальный опыт или перешедших работать в эту сферу из других профессий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса среди работодателей на украинском ІТ-рынке, проведенного рекрутинговой платформой BazaIT совместно с проектом IT Generation, передает Укринформ.

Более 86% респондентов уже нанимают джунов и свитчеров или готовы к таким коллаборациям. На решение нанимать людей без соответствующих навыков или их минимальным уровнем оказывает наибольшее влияние наличие предыдущего положительного опыта в команде (69,6%) и готовность «старших» работников помогать «младшим» (63,8%). Также важным фактором для работодателей является наличие проектов соответствующего уровня для новых членов команды (52,2%).

Важнейшим фактором о найме джуниора и свитчера является мотивация человека. Вариант "у человека светящиеся глаза" набрал 92,8%. Не менее важно адекватность – 75,4%, честность и умение работать в команде – 59,4%, адаптивность – 56,5%, энергичность – 55,1%, открытость и талант – 53,6%, а также знание английского языка – 46,4%.

Основная причина, почему работодатели не хотят брать на работу джунов и свитчеров, – отсутствие релевантного опыта – 63,6%. Отталкивает работодателей и отсутствие проектов для таких категорий (54,5%) и более длительный период адаптации к соответствующим процессам, чем обычно (54,5%). Среди других причин: отсутствие менторов и возможностей развивать специалистов самостоятельно, неготовность рисковать и "набивать шишки", наличие отрицательного опыта.

В исследовании приняли участие 80 компаний, таких как Luxoft, SocialTech, MacPaw, Ciklum, Competera и т. д. Среди опрошенных 53,8% продуктовые; 23,1% outsource; 7% out-staff; 3,7% IT department; 3,7% консалтинговые агентства; 10% остальные. Большинство респондентов (38,7%) имеют от 11 до 50 человек.

Как сообщал Укринформ, вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает, что для обеспечения потребностей украинского ІТ-рынка на ближайшие полгода или год нужно около 15 тысяч соответствующих специалистов.

К 2024 году украинское ІТ коммьюнити прогнозируемо расширится до 450 тыс. специалистов. Причиной тому активное развитие сектора, его относительная надежность по сравнению с другими направлениями в условиях войны.

По материалам: Укринформ