Сенат США одобрил запрет TikTok на телефонах чиновников

15.12.2022 06:53

Укринформ

Верхняя палата Конгресса США единогласно проголосовала за проект закона, запрещающий использование популярного приложения TikTok на государственных телефонах и устройствах – с учетом безопасности и принадлежности этой сети китайским производителям.

Голосование прошло в среду, сообщает Укринформ со ссылкой на The Hill.

"Закон о запрете TikTok на государственных устройствах, внесенный сенатором-республиканцем Джошем Хоули, был принят единогласно в среду, то есть ни один из сенаторов не возражал против него", – подчеркивается в сообщении.

Законодательный акт предусматривает запрет на загрузку или использование TikTok на любом устройстве, выданном для служебного пользования Соединенными Штатами или государственной корпорацией.

«TikTok – это троянская лошадь Коммунистической партии Китая. Это серьезный риск безопасности Соединенных Штатов», – заявил в этой связи автор законопроекта сенатор Гоули. Он также призвал администрацию Байдена и демократов поддержать эту инициативу.

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Голосование в Конгрессе США состоялось после того, как в по меньшей мере 13 штатах местные власти ввели подобный запрет.

Как сообщалось, социальная сеть TikTok, базирующаяся на распространении коротких видеороликов, принадлежит китайской компании ByteDance. Ранее сенатор-республиканец Марко Рубио выступил с инициативой вообще запретить использование TikTok на территории Соединенных Штатов.

По материалам: Укринформ