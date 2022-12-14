США введут санкции против более 30 китайских технологических компаний – СМИ

14.12.2022 13:39

Укринформ

Администрация президента США Джо Байдена планирует на этой неделе внести Yangtze Memory Technologies и еще более 30 других китайских компаний в "черный список", что запретит торговлю субъектов США с этими компаниями.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что американским компаниям будет запрещено продавать технологии компаниям из списка, если они не имеют специальной экспортной лицензии.

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил на брифинге в среду, что США «политизировали и вооружили экономическое сотрудничество». Он добавил, что действия Вашингтона нарушили цепи поставок. По его словам, Китай будет принимать меры для защиты прав своих компаний.

В октябре администрация Байдена обнародовала широкий список ограничений относительно возможности Китая покупать полупроводники и оборудование для производства микросхем, включив Yangtze Memory и другие компании в список для дальнейшей проверки.

Кроме того, министерство торговли США внесло 31 компанию КНР, включая YMTC, в список так называемых непроверенных импортеров американской продукции (Unverified List, UVL). В течение 60 дней компании должны были доказать, что их деятельность не угрожает национальной безопасности США.

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Компания Yangtze Memory, расположенная в Ухане, является крупнейшим в Китае производителем полупроводников 3D NAND, изготовляющим микросхемы памяти, которые входят в смартфоны и другие компьютерные устройства, конкурируя с такими компаниями, как Samsung Electronics Co. Фирма вела переговоры о поставках Apple Inc., что стало бы значительным шагом для технологической индустрии Китая, однако переговоры были отложены.

По материалам: Укринформ