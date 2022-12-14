Технологии

Британская технологическая корпорация Adaptavist приобрела резидента Дія.City

Photo of Admin Admin Send an email 4 минуты agoОбновлено: 14 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения

Британская технологическая корпорация Adaptavist приобрела резидента Дія.City

Британская технологическая корпорация Adaptavist приобрела резидента Дія.City

14.12.2022 17:09

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Укринформ

Британская технологическая корпорация Adaptavist приобрела украинскую компанию Rozdoum, которая является резидентом Дія.City.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Минцифры в Телеграме.

«Украинскую компанию Rozdoum, являющуюся резидентом Дія.City, приобрела глобальная технологическая компания Adaptavist из Британии. Это первый случай покупки резидента Дія.City иностранной компанией», — говорится в сообщении.

В министерстве убеждены, что, купив украинскую компанию, Adaptavist не только усилила свою экспертизу в разработке технологических решений для бизнеса, но и внесла значительный вклад в восстановление экономики нашего государства.

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Как сообщал Укринформ, с 8 февраля текущего года в Украине работает специальный правовой режим Дія.City, разработанный для развития IT-отрасли.

По состоянию на декабрь 2022 года уже более 400 технологических компаний присоединились к налоговому пространству для IT-компаний в Украине – Дія.City.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 4 минуты agoОбновлено: 14 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения
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