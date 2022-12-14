Британская технологическая корпорация Adaptavist приобрела резидента Дія.City
Британская технологическая корпорация Adaptavist приобрела резидента Дія.City
14.12.2022 17:09
Укринформ
Британская технологическая корпорация Adaptavist приобрела украинскую компанию Rozdoum, которая является резидентом Дія.City.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Минцифры в Телеграме.
«Украинскую компанию Rozdoum, являющуюся резидентом Дія.City, приобрела глобальная технологическая компания Adaptavist из Британии. Это первый случай покупки резидента Дія.City иностранной компанией», — говорится в сообщении.
В министерстве убеждены, что, купив украинскую компанию, Adaptavist не только усилила свою экспертизу в разработке технологических решений для бизнеса, но и внесла значительный вклад в восстановление экономики нашего государства.
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Как сообщал Укринформ, с 8 февраля текущего года в Украине работает специальный правовой режим Дія.City, разработанный для развития IT-отрасли.
По состоянию на декабрь 2022 года уже более 400 технологических компаний присоединились к налоговому пространству для IT-компаний в Украине – Дія.City.
По материалам: Укринформ