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Маск презентовал концепцию Twitter 2.0

22.11.2022 12:29

Укринформ

Новый владелец компании Twitter Илон Маск представил концепцию "Twitter 2.0", приоритетом которой является шифрование личных сообщений.

Об этом он объявил на встрече с сотрудниками компании в штаб-квартире в Сан-Франциско, передает Укринформ со ссылкой на The Verge.

Согласно новой концепции, акцент будет сделан на шифровании личных сообщений. Кроме этого, компания будет работать над добавлением функции зашифрованных видео- и голосовых звонков между учетными записями.

"Мы хотим, чтобы пользователи могли общаться, не беспокоясь о своей конфиденциальности и утечке данных из Twitter, из-за которой все их личные сообщения попадают в интернет, или о том, что кто-то в Twitter может шпионить за их личными сообщениями. Очевидно, что это не хорошо, и это уже случалось несколько раз", – сказал Маск.

Как пишет издание, в 2018 году Twitter предупреждал, что определенное количество сообщений между компаниями и их клиентами было доступно посторонним лицам более года. А ранее в этом году правительство США обвинило бывшего сотрудника Twitter во взломе данных пользователей.

В течение многих лет Twitter несколько раз запускал, а затем приостанавливал услугу зашифрованных сообщений. Но теперь Маск настроен на развертывание этой функции, что станет приоритетом компании.

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Также Маск похвалил шифрованный некоммерческий мессенджер Signal. Маск сказал, что разговаривал с его создателем Мокси Марлинспайком, который сейчас "потенциально готов помочь" с шифрованием сообщений в Twitter.

Как сообщал Укринформ, Илон Маск завершил покупку платформы Twitter за 44 млрд долларов в октябре. Немедленно после покупки он распустил совет директоров, укрепив контроль над компанией.

Фото: Getty Images

По материалам: Укринформ