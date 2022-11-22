Британия запускает программу поддержки искусственного интеллекта для уменьшения выбросов углерода

22.11.2022 17:10

Укринформ

Правительство Великобритании запускает инновационную программу поддержки использования искусственного интеллекта (ИИ) для уменьшения выбросов углерода.

Об этом говорится в заявлении правительства, передает Укринформ.

"Внедрение этих технологий (на основе ИИ — ред.) позволит нам сэкономить затраты на электроэнергию для предприятий и домохозяйств, создать высококвалифицированные рабочие места и привлечь миллионы фунтов частных инвестиций, одновременно поддерживая цели относительно нулевых (выбросов углерода — ред.)", — заявил министр науки Джодж Фриман.

На программу AI for Decarbonisation Programme правительство выделяет 1,5 млн фунтов стерлингов. Она будет запущена в два этапа. Во время первого будут доступны до 500 000 фунтов стерлингов для финансирования виртуального Центра по инновациям ИИ и декарбонизации до марта 2025 года.

В течение второго этапа уже будет доступно до 1 миллиона фунтов стерлингов, которые будут использоваться для финансирования инновационных проектов, которые будут способствовать развитию технологий на основе ИИ для поддержки процесса декарбонизации.

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В 2023 году правительство намерено выделить дополнительное финансирование для поддержки приоритетных сфер инноваций ИИ, определенных виртуальным центром как критически важные.

Как сообщал Укринформ, в Украине заработает Климатический офис, который будет оказывать поддержку регионам и бизнесу по реализации климатических целей на пути к декарбонизации.

По материалам: Укринформ