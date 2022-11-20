МАГАТЭ провело проверку отработанной воды на АЭС «Фукусима-1»

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20.11.2022 06:27

Укринформ

Международное агентство по атомной энергии планирует выпустить отчет о безопасности воды, которая использовалась для охлаждения топлива на АЭС «Фукусима-1», до начала ее сброса в океан весной 2023 года.

Об этом сообщает NHK, передает Укринформ.

Отмечается, что МАГАТЭ проверяет безопасность отработанной воды на основе международных стандартов по запросу правительства Японии.

«Группа экспертов МАГАТЭ провела в Японии пятидневную инспекцию, которая началась в понедельник. Они осмотрели атомную электростанцию и встретились с официальными лицами правительства и оператором АЭС, электроэнергетической компанией Токио Денрёку», — говорится в сообщении.



Фото: nhk.or.jp

На итоговой пресс-конференции глава Департамента ядерной защиты и безопасности МАГАТЭ Густаво Карузо сообщил, что группа проанализировала технические аспекты проекта в условиях прозрачности. Он сказал, что агентство сможет провести оценку, которая "обеспечит чувство безопасности не только для Японии, но и для всего международного сообщества, включая соседние Южную Корею и Китай".

По информации NHK, МАГАТЭ также сообщило, что планирует провести еще один раунд инспекций в Японии в середине января, а затем опубликовать всеобъемлющий отчет до запланированного сброса обработанной воды.

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Как сообщалось, в конце прошлого года компания-оператор АЭС «Фукусима-1» представила Комиссии по ядерному регулированию Японии план сброса отработанной воды в море.

Речь идет об огромных объемах воды, используемых для охлаждения расплавленного ядерного топлива. Она обрабатывается для удаления большинства радиоактивных материалов и помещается на хранение в контейнеры на территории АЭС.

Напомним, в марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, повлекшее цунами. Гигантская волна накрыла АЭС «Фукусима-1», что привело к самой масштабной аварии с момента катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

По материалам: Укринформ