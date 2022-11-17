Технологии

Amazon начал массовые сокращения персонала

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 17 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения

Amazon начал массовые сокращения персонала

Amazon начал массовые сокращения персонала

17.11.2022 07:20

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Укринформ

Американская компания Amazon начала процесс массового сокращения сотрудников.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом TechCrunch заявила спикер Amazon Келли Нантель.

“В рамках нашего ежегодного процесса операционного пересмотра мы всегда присматриваемся к каждому нашему направлению и что следует изменить. На этом фоне, учитывая действующую макроэкономическую среду (а также несколько лет быстрого расширения штата), некоторые команды адаптируются, что иногда означает отсутствие потребности в определенных ролях», — сказала Нантель.

Официальной информации о количестве уволенных сотрудников пока нет, но по данным СМИ речь идет примерно о 10 тыс. человек. Преимущественно сокращения коснутся департаментов розничной торговли, кадров и устройств, занимающихся разработкой таких девайсов, как умная колонка Эко.

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Ранее было объявлено о массовых сокращениях в других технологических гигантах, в том числе в Microsoft, Meta, Twitter, Salesforce.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 17 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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