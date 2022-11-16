Китай запустил ракету, которая вывела в космос сразу пять спутников
Китай запустил ракету, которая вывела в космос сразу пять спутников
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16.11.2022 12:43
Укринформ
Китай в среду запустил ракету-носитель CERES-1 Y4, которая вывела в космос пять коммерческих спутников.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Синьхуа.
Ракета-носитель стартовала в 14:20 по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая, доставив пять коммерческих спутников "Цзилинь-1 Гаофэнь 03D" на запланированную орбиту.
Грузы, доставляемые ракетой-носителей CERES-1 Y4, будут использоваться для предоставления коммерческих услуг дистанционного зондирования.
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Разработанная ракетостроительной компанией Galactic Energy, CERES-1 представляет собой малогабаритную твердотопливную ракету-носитель, способную выводить микроспутники на низкую околоземную орбиту.
Для ракет-носителей серии "CERES-1" этот полет стал четвертым по счету.
Как сообщал Укринформ, 15 ноября Китай успешно запустил в космос новый спутник дистанционного зондирования семейства "Яогань-34".
Фото: Wang Jiangbo/Xinhua
По материалам: Укринформ