Китай запустил на орбиту еще один спутник для зондирования Земли

Китай запустил на орбиту еще один спутник для зондирования Земли

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15.11.2022 10:14

Укринформ

Власти Китая успешно запустили в космос новый спутник дистанционного зондирования семейства "Яогань-34".

Как передает Укринформ, об этом сообщает Синьхуа.

Спутник "Яогань-34 03" был запущен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4В" с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в 09:38 по пекинскому времени во вторник.

Он успешно вышел на заданную орбиту.

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Этот спутник дистанционного зондирования будет использоваться для исследования земельных ресурсов, городского планирования, оценки урожайности сельскохозяйственных культур, а также для предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий.

Отмечается, что для ракет-носителей серии "Чанчжэн" этот запуск стал 450-м по счету.

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Как сообщал Укринформ, спутник CAPSTONE вышел на окололунную орбиту, которую Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует использовать для будущей космической станции Gateway.

Фото: Wang Jiangbo/Xinhua

По материалам: Укринформ