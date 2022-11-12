Twitter приостановил платную услугу «синей отметки» – через два дня после запуска

Twitter приостановил платную услугу «синей отметки» – через два дня после запуска

12.11.2022 03:05

Укринформ

Инициатива нового владельца компании Twitter Илона Маска по введению оплаты за так называемые «синие отметки» в соцсети продержалась два дня и была остановлена после массового появления фейковых страниц, выдававших себя за известных людей и организации.

Об этом пишет в пятницу The Washington Post, передает Укринформ.

«Компания Twitter официально приостановила первый большой запуск продукта Илона Маска – платную «синюю отметку» – после того, как сайт заполонила дезинформация», – отмечается в сообщении.

В среду компания запустила продукт Twitter Blue. Он разрешал пользователям, предоставившим свой Apple ID и номер телефона, платить $7,99 в месяц за верификацию, то есть за подтверждение, что название аккаунта отвечает имени лица. Проверенные страницы обозначались синей галочкой, чтобы именами выдающихся людей, брендов и организаций не злоупотребляли другие.

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Почти сразу пользователи начали злоупотреблять новым инструментом. Стало появляться все больше учетных записей, которые выдавали себя за политиков, в том числе президента США Джо Байдена, а также других известных людей и брендов.

К примеру, фальшивый аккаунт, выдавший себя за имя баскетбольной звезды Леброна Джеймса, обнародовал фейк, что спортсмен якобы хочет подписать договор о переходе в другую команду. На странице с «верифицированным» именем экс-президента Джорджа Буша – младшего появилась надпись: «Я скучаю по убийствам иракцев». А на поддельном аккаунте фармацевтического гиганта Eli Lilly появилась информация, что, мол, инсулин теперь бесплатный – ее распространили 3 тысячи раз другие пользователи.

Поэтому Twitter уже в четверг вечером принял решение временно отключить регистрацию на новый сервис, чтобы решить проблемы с фейковыми страницами.

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В пятницу конгрессмен США Эдвард Марки направил Илону Маску официальное письмо с несколькими вопросами о синей отметке. Перед этим журналист The Washington Post с разрешения конгрессмена создал аккаунт от его имени и заплатил за синюю галочку, чтобы продемонстрировать наглядно опасность решения нового руководства соцсети.

«Очевидно, из-за слабой практики проверки Twitter и очевидной потребности в наличных деньгах кто-либо может заплатить восемь долларов и выдать себя за кого-то другого на вашей платформе. Продавать правду опасно и неприемлемо», – написал законодатель.

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Twitter пока не ответил на эти комментарии.

Как сообщал Укринформ, Илон Маск завершил покупку платформы Twitter за 44 млрд долларов в октябре.

По материалам: Укринформ