Китай запустил грузовой космический корабль "Тяньчжоу-5"

Фото

12.11.2022 16:14

Укринформ

Китай в субботу утром запустил грузовой космический корабль "Тяньчжоу-5" для доставки грузов на космическую станцию "Тяньгун", строительство которой, как ожидается, будет завершено в этом году.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Синьхуа.

Ракета-носитель CZ-7 Y6 (Long March-7 Y6 или "Великий поход-7 Y6") с "Тяньчжоу-5" на борту стартовала в 10:03 по пекинскому времени с космодрома Вэньчан на побережье южно-китайской островной провинции Хайнань, сообщили в Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая.

"Тяньчжоу-5" отделился от ракеты-носителя и достиг заданной орбиты примерно через 10 минут после старта. Его солнечные панели развернулись и начали работать.

Канцелярия объявила запуск успешным.

Читайте также: Украинско-американская ракета Antares вывела на орбиту грузовой корабль

Далее по плану грузовой корабль направится к космической станции и состыкуется с ней.

Запуск "Тяньчжоу-5" стал пятым из шести, запланированных Китаем на 2022 год для завершения основного этапа строительства станции. Перед прибытием корабля станция выросла до трёх модулей, и на ней продолжает работу экипаж корабля "Шэньчжоу-14". Ожидается, что "Шэньчжоу-14" полетит на станцию чуть позже, в декабре 2022 года.

Фото: Синьхуа

По материалам: Укринформ