Realme представил бюджетный смартфон с поддержкой 5G

11.11.2022 19:39

Укринформ

Китайская компания Realme представила новый бюджетный смартфон с 5G-поддержкой Realme 10 5G.

Как передает Укринформ, об этом сообщает GSM Arena.

Устройство имеет 16,8-сантиметровый жидкокристаллический дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления экрана в 90Гц.

В середине смартфона установлена ​​батарея с емкостью 5 000 мегаампер в час и процессор Dimensity 700.

Главная камера имеет 50Мп.

Также есть тройной лоток для карточек с двумя слотами для SIM-карт и одним слотом для microSD. Более того, в устройстве имеется сканер отпечатков пальцев (сбоку), который встроен в кнопку питания.

Realme 10 5G уже доступен по цене 182 доллара США за базовую модель с 8 Гб операционной памяти и 128 Гб внутренней. Также есть вариант за 225 долларов за 8/256Гб соответственно.

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Как сообщал Укринформ, южнокорейская компания Samsung в сотрудничестве с парижским домом высокой моды Maison Margiela разработала и представила новый смартфон Galaxy Z Flip4 Maison Margiela Edition.

Фото: gsmarena.com

По материалам: Укринформ