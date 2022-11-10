Работников компании Meta сегодня ожидают массовые сокращения — СМИ

09.11.2022 05:13

Укринформ

Компания Meta, владеющая соцсетью Фейсбук, сегодня начнет массовые сокращения, которые коснутся тысяч сотрудников.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом пишет the Wall Street Journal.

"Meta Platform Inc начнет сокращение сотрудников в среду утром. Об этом генеральный директор Марк Цукерберг рассказал сотням руководителей во вторник. Ожидается, что сокращения коснутся многих тысяч сотрудников и, вероятно, будут крупнейшими в этом году в ІТ-секторе", — говорится в материале.

Читайте также: Работники Twitter подали в суд из-за запланированных Маском сокращений — Bloomberg

Отмечается, что во время встречи Цукерберг был расстроен и признал свою ответственность за ошибки компании. По его словам, его собственный чрезмерный оптимизм относительно потенциального роста привел к избытку персонала.

"Цукерберг говорил о значительных сокращениях и отдельно упомянул о рекрутинговой и бизнес командах", — отмечает WSJ.

Официальное сообщение о сокращении распространят рано утром в среду и в течение дня сотрудники будут узнавать об увольнении. Все, кто потеряет свою работу в этой волне увольнений, получат наперед зарплату минимум за четыре месяца.

Читайте также: Meta впервые за всю историю сократит персонал — СМИ

Добавим, что по состоянию на конец сентября на Meta работало более 87 тысяч сотрудников.

"Эти сокращения станут первым существенным сокращением количества персонала в компании за 18 лет ее существования", — отмечает издание.

Читайте также: Apple предупредила о сокращении и задержке поставок iPhone 14 Pro и Pro Max

Напомним: ранее массовые сокращения персонала состоялись в Twitter, Microsoft, Salesforce и других технологических гигантах. Резко упали в цене и акции этих компаний — например, акции Meta в этом году подешевели на 70%.

По материалам: Укринформ