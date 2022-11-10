Маск планирует создать собственную платежную систему в Twitter

10.11.2022 14:17

Укринформ

Владелец компании Twitter Илон Маск хочет создать внутри соцсети собственную платежную систему, чтобы впоследствии превратить ее в универсальное приложение.

Как передает Укринформ со ссылкой на The New York Times, об этом Маск сказал во время прямого эфира в Spaces, аудиосистеме Twitter.

По словам Маска, компания будет зарабатывать деньги на создателях контента и глубже погружаться в видео и бизнес-сегменты, которыми овладел TikTok.

Предприниматель объявил, что Twitter будет использоваться для обработки платежей вместе с подключенными дебетовыми картами и банковскими счетами, что повторяет PayPal. В свое время эту компанию цифровых платежей помог основать Маск, пишет издание.

Отмечается, что на прошлой неделе компания подала регистрационные документы для обработки платежей в сеть борьбы с финансовыми преступлениями Минфина США.

В сентябре прошлого года компания Twitter запустила функцию пожертвований в приложении, с помощью которой люди могут отправлять деньги авторам контента. Ее нужно подключать к одной из платежных систем.

Кроме того, Маск выразил надежду превратить Twitter в "приложение для всего" по образцу китайской социальной медиа-платформы WeChat. Ею сейчас пользуются более миллиарда человек, чтобы находить новости, вызывать такси и заказывать еду.

"Скорость эволюции Twitter станет огромным изменением по сравнению с тем, что было в прошлом", — подчеркнул предприниматель.

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Как сообщал Укринформ, 27 октября Илон Маск завершил сделку о покупке компании Twitter стоимостью 44 млрд долл. Сразу после приобретения он распустил совет директоров, укрепив контроль над компанией.

По материалам: Укринформ