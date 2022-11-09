Запуск миссии NASA на Луну перенесли из-за шторма

09.11.2022 13:22

Укринформ

Американское космическое агентство NASA перенесло запуск миссии Artemis 1 ("Артемида-1") на 16 ноября из-за шторма "Николь".

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт NASA.

Изначально агентство планировало запустить миссию 14 ноября с космического центра Кеннеди во Флориде. Однако из-за обрушившегося на атлантическое побережье Флориды тропического шторма "Николь" старт отложили на два дня.

В данный момент космодром находится в состоянии ураганной опасности HURCON III, что означает, что персонал объекта обеспечивает безопасность имущества и оборудования и направляет "выездную команду", которая будет оставаться в космическом центре на протяжении всего шторма.

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Теперь запуск ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion к Луне в рамках миссии Artemis 1 запланирован 16 ноября на двухчасовое окно, которое начинается в 1:04 по местному времени. Если Artemis 1 взлетит в этот день, миссия завершится посадкой в ​​океан 11 декабря.

В случае потребности NASA имеет возможность резервного запуска в субботу, 19 ноября, и будет координировать с Космическими силами США дополнительные возможности запуска.

Общая цель проекта NASA Artemis – впервые за полвека вернуть людей на Луну. Миссия Artemis I должна испытывать ракету, космический корабль и все его системы, чтобы убедиться, что они безопасны для астронавтов.

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Ракета Space Launch System – современный аналог Saturn V, которая доставляла астронавтов NASA на Луну в 1960 – 1970-е годы.

Как сообщал Укринформ, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отменило запланированный на 29 августа запуск ракеты-носителя SLS с космическим модулем в рамках миссии на Луну «Artemis 1». Причиной такого решения стала проблема с одним из четырех двигателей ракеты.

Следующую попытку запуска сорвал ураган Ян.

По материалам: Укринформ