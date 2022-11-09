Samsung и Maison Margiela представили смартфон

09.11.2022 13:11

Укринформ

Южнокорейская компания Samsung в сотрудничестве с парижским домом высокой моды Maison Margiela разработала и представила новый смартфон Galaxy Z Flip4 Maison Margiela Edition.

Как передает Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе компании.

Samsung и Maison Margiela представили смартфон / Фото: samsung.com

Эксклюзивный Samsung Galaxy Z Flip4 Maison Margiela Edition будет доступен на некоторых рынках, включая Китай (Гонконг), Францию ​​и Южную Корею, начиная с 1 декабря 2022 года.

Складной смартфон выпускается в белом цвете с матовым покрытием.

Более того, задняя панель выполнена в стилистике Margiela, с фирменными элементами бренда. Сама рамка смартфона имеет серебристый цвет, идеально гармонирующий с его белым корпусом.

Также устройство получило специальный пользовательский интерфейс с уникальными значками и обоями.

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«Samsung и Maison Margiela верят в то, что нужно сломать традиционные взгляды и позволить людям проявлять свою индивидуальность. Благодаря этому сотрудничеству, которое объединяет новаторские технологии и уникальный дизайн, мы хотим, чтобы вы могли выразить свою аутентичность и подчеркнуть то, что делает вас уникальными», — сказала Стефани Чой, исполнительный вице-президент и маркетинговый директор Mobile eXperience Business в Samsung Electronics.

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Как сообщал Укринформ, южнокорейская компания Samsung заявила об установлении рекорда скорости в сети 5G mm Wave.

По материалам: Укринформ