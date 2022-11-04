Зеленская призвала мир создать более мощные павербанки для украинцев

03.11.2022 17:18

Укринформ

Супруга Президента Елена Зеленская призвала мировые компании в технологической отрасли подумать над созданием для украинцев более мощных павербанков.

Как передает Укринформ, об этом она рассказала в интервью британской газете The Guardian.

"Мы сталкиваемся с энергетическим кризисом в Украине после постоянных атак на энергетическую инфраструктуру. А это значит, что украинцы покупают генераторы, пауэрбанки, батарейки. Возможно, пришло время для мира подумать о создании пауэрбанков с большими мощностями. Это может быть интересный и очень нужный стартап”, – сказала Зеленская.

Она также призвала соцсети не пытаться скрывать посты, сделанные во время российско-украинской войны, чтобы люди знали правду.

Ранее соцсеть Instagram скрыла и поставила метку "чувствительный контент" к посту Зеленской, в котором она показала последствия российской атаки, в результате которой погибла четырехлетняя украинская девочка, которую она знала.

"Что мы должны сделать – это показывать факты, показывать фотографии, которые, к сожалению, отображают, что эти жестокости происходят. Однако компании, которые должны распространять эту правду, пытаются скрыть такое содержание", – добавила супруга Президента.

Зеленская также заявила, что Украина благодарна главе компании SpaceX Илону Маску за предоставление стране услуги спутникового Интернета Starlink.

"Мы должны поблагодарить его (Маска — ред.) за Starlink, потому что он все еще работает. Это все еще работает, и мы надеемся, что это поможет нам достигнуть победы, сделав наши усилия умнее", — отметила первая леди.

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Как сообщал Укринформ, 2 ноября Зеленская открыла в Лиссабоне крупнейшую европейскую технологическую конференцию Web Summit 2022, в ходе которой призвала IT-специалистов со всего мира помогать Украине.

Первая леди также заявила, что именно сейчас время вкладывать в украинский IТ-сектор.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ