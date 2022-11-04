Елена Зеленская посетила стенд Украины на Web Summit в Португалии

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04.11.2022 18:36

Укринформ

Супруга Президента Елена Зеленская в Португалии посетила национальный стенд Украины на Web Summit – крупнейшей ежегодной европейской технологической конференции.

Об этом сообщает пресс-служба ОП, передает Укринформ.

Первая леди отметила масштабность и интерактивность украинского павильона.

«Здесь все время события: презентации, лекции, питчи украинских стартапов и компаний. Все они доказывают: именно сейчас пора вкладывать в украинские ІТ. Поскольку победу Украины в войне наряду с людьми обеспечивают именно современные технологии», – убеждена Зеленская.

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Вместе с первой леди присутствовал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, в текущем году экспорт компьютерных услуг в Украине вырос на 23% против предыдущего года, украинские ІТ-компании привлекли $350 млн инвестиций. ІТ-сектор сегодня выполняет две ключевые задачи: обеспечивает регулярные валютные поступления и уплачивает налоги.

По данным ОП, несмотря на войну, Украина представлена ​​наибольшей в истории делегацией, в состав которой вошли представители фондов, ІТ-компаний, государственных учреждений, а также более 70 ведущих украинских стартапов.

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Отмечается, что в этом году саммит собрал более 70 тысяч посетителей и 900 спикеров, среди которых представители крупнейших компаний мира: Apple, Google, Amazon, OpenSea, Microsoft и т.д.

Как сообщал Укринформ, 2 ноября Елена Зеленская открыла в Лиссабоне крупнейшую европейскую технологическую конференцию Web Summit 2022, во время которой призвала IT-специалистов со всего мира помогать Украине.

По материалам: Укринформ