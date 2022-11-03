Ученые создали первую в мире карту горных пород Луны

03.11.2022 16:12

Укринформ

Группа исследователей из ряда китайских университетов совместно создали первую в мире карту горных пород Луны.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Синьхуа.

Сама карта создана в масштабе 1:2 500 000, и отображает состав и распределение 17 типов минеральных агрегатов на поверхности единственного спутника Земли.

В ходе реализации китайской программы по исследованию Луны были собраны большие объемы информации, которые "послужили первичными источниками данных для этого литологического картографирования".

Эту карту можно использовать для дальнейших исследований Луны, в том числе для разработки плана зондирования, выбора места посадки и отбора образцов и др.

Кроме того, она послужит ориентиром для составления карт планет земного типа в будущем.

Бумажная и электронная версии карты будут опубликованы на китайском и английском языках.

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Как сообщал Укринформ, группа международных астрономов создала наиболее детализированную карту нашей галактики в формате 3D.

По материалам: Укринформ