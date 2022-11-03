В приложении "Дія" проходит бета-тестирование программы "єОселя"

03.11.2022 01:54

Укринформ

В приложении "Дія" проходит бета-тестирование подачи заявок на участие в программе "єОселя".

Об этом рассказала первый вице-премьер-министр — Министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает Укринформ со ссылкой на Минэкономики.

“На портале Дія прием заявок начался с 1 октября. Сейчас проходит бета-тестирование в приложении Дія. Несколько тысяч заявок у нас уже есть. Их статистика следующая: 83% – военнослужащие, около 11% – медики, 4% – ученые, 2% – педагоги. Можем отметить очень высокий спрос со стороны граждан со всех уголков страны”, — сказала Свириденко.

Она отметила, что после окончания тестового периода для подачи заявки украинцам не нужно будет собирать никаких документов для этой программы: достаточно будет подать заявку в Дії, получить ответ банка, выбрать жилье и заключить договор купли-продажи.

Кроме того, в Минэкономики рассчитывают на расширение круга участников программы "єОселя" в 2023 году. Планируется, что принять участие в программе смогут платежеспособные украинцы в возрасте от 18 до 70 лет, владеющие менее 52,5 кв. м недвижимости (дополнительно 21 кв. м на каждого следующего члена семьи) и не являющиеся участниками других подобных программ.

Читайте также: Доступное жилье: по программе єОселя выдали первый льготный кредит

Свириденко сообщила, что к финансированию программы Украина может привлечь международных партнеров.

Как сообщалось, в рамках программы доступного кредитования для украинцев «єОселя» банками обрабатываются уже 11 тысяч заявок на получение льготной ипотеки.

Читайте также: На портале «Дія» в тестовом режиме заработала программа «єОселя»

Программа "єОселя" заработала с 1 октября. Это программа доступного кредитования на жилье с льготными ставками 3% для четырех категорий или 7% для всех остальных категорий. Условия кредитования по программе: льготная процентная ставка; максимальный срок кредитования – до 20 лет; минимальный первый платеж – не менее 20% суммы.

Читайте также: В «Дії» начали бета-тестирование электронной выписки о месте жительства

В ее рамках льготные кредиты под 3% на жилье могут получить военнослужащие по контракту, защитники Украины, силовики и их семьи, а также медики, педагоги, ученые, работающие в государственном и коммунальном секторах.

Кредиты под 7% – для ветеранов войны и их семей, ВПЛ, других граждан Украины, соответствующих требованиям программы. Старт второго этапа программы – 1 января 2023 года.

По материалам: Укринформ