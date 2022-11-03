Технологии

Microsoft предоставит Украине технологическую помощь на $100 миллионов

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 3 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения

Microsoft предоставит Украине технологическую помощь на $100 миллионов

Microsoft предоставит Украине технологическую помощь на $100 миллионов

03.11.2022 14:20

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Укринформ

Компания Microsoft расширяет поддержку Украины до конца 2023 года и предоставит технологическую помощь на 100 миллионов долларов.

Об этом сообщил вице-президент компании Брэд Смит по результатам встречи с вице-премьер-министром — министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Минцифры в Телеграме.

«Благодаря технической помощи государственные учреждения, критическая инфраструктура и другие сектора в Украине продолжат бесплатно использовать цифровую инфраструктуру и работать в облаке Microsoft. Также компания поможет с кураторством и реализацией цифровых секторов, таких как кибер, судопроизводство, таможня, медицина и образование», – говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что с начала полномасштабной войны Microsoft выделила более 400 млн додл. на поддержку Украины. Компания стала одной из первых, которая еще в начале марта приостановила все новые продажи продуктов и услуг в россии.

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Как сообщалось, в марте в Офисе Президента приняли решение назначать «Отличие мира» корпорациям, быстро покинувшим российский рынок. В настоящее время ее уже получили компании Amazon, Microsoft и Apple.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 3 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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