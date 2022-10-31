Китай вывел на орбиту последний модуль своей космической станции Tiangong

31.10.2022 13:12

Укринформ

В понедельник, 31 октября, Китай успешно запустил последний модуль своей космической станции Tiangong.

Об этом сообщает RFI, передает Укринформ.

Отмечается, что модуль Mengtian, или "мечта о небесах", был запущен на ракете Long March 5B со стартового центра Вэньчан на тропическом острове Хайнань в Китае.

Китайская государственная телекомпания CCTV сообщила, что фотографы-любители наблюдали за запуском ракеты-носителя, который состоялся в 15:27 по местному времени с соседнего пляжа.

Командир космодрома Вэньчан Дэн Хунцинь назвал запуск «полным успехом».

«Основываясь на данных полета ракеты-носителя Long March 5B и надежных расчетах Пекинского аэрокосмического центра управления полетами, экспериментальный модуль космической станции Mengtian точно вышел на заданную орбиту, условия работы нормальные», – добавил он.

Mengtian является третьим и последним основным компонентом T-образной космической станции Tiangong и несет на орбиту ряд передового научного оборудования, включая первую в мире систему холодных атомных часов космического базирования.

"В случае успеха холодные атомные часы сформируют самую точную систему времени и частоты в космосе, которая не должна терять ни секунды за сотни миллионов лет", — сказал Чжан Вэй, научный сотрудник Китайской академии наук.

Отмечается, что после завершения строительства космической станции Tiangong на ней будут постоянно работать команды из трех астронавтов, которые будут проводить научные эксперименты и помогать тестировать новые технологии.

Tiangong, что означает «небесный дворец», будет работать около десяти лет и будет проводить разнообразные эксперименты в условиях почти нулевой гравитации.

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Как сообщал Укринформ, в середине октября Китай запустил в космос спутник дистанционного зондирования.

Фото: CNS/AFP

По материалам: Укринформ