NASA планирует запустить миссию Psyche в 2023 году

29.10.2022 08:39

Укринформ

Космическую миссию Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Psyche (Психея) продлили, теперь ее планируют запустить 10 октября 2023 года.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт NASA.

Запуск миссии к одноименному астероиду "16 Психея", расположенному в главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера, планировался на 2022 год. Однако из-за проблем с разработкой миссии ее запуск перенесли на следующий год. Нынешнюю миссию планировали отправить ракетой Falcon Heavy компании SpaceX.

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Отмечается, что команда миссии продолжает завершать тестирование полетного программного обеспечения космического корабля, готовясь к новой дате запуска.

Новый профиль полета похож на тот, который первоначально был запланирован на август 2022 года, с использованием гравитации Марса в 2026 году, чтобы отправить космический корабль на его путь к астероиду "16 Психея".

Ожидается, что с датой запуска в октябре 2023 года космический корабль Psyche прибудет к астероиду в августе 2029 года.

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Миссия Psyche необходима для исследования происхождения планетарных ядер с помощью изучения металлического астероида "16 Психея". Миссия сможет охарактеризовать геологию, форму и элементный состав, магнитное поле и распределение массы "16 Психеи". Ожидается, что миссия улучшит понимание небулярной гипотезы и внутренней структуры планетных систем.

Фото: NASA/JPL-Caltech/ASU

По материалам: Укринформ