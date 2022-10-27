В Украине с начала войны уничтожили более 35 ботоферм и локализовали 3,5 тысяч кибератак

В Украине с начала войны уничтожили более 35 ботоферм и локализовали 3,5 тысяч кибератак

27.10.2022 12:49

Укринформ

Киберспециалисты СБУ системно блокируют связь врага на территории Украины, с начала войны локализовали более 3,5 тысячи кибератак, уничтожили более 35 ботоферм.

Об этом рассказал и.о. главы СБУ Василий Малюк в интервью агентству Интерфакс-Украина, передает Укринформ.

"Киберспециалисты СБУ качественно выполняют свои задачи непосредственно на прифронтовых территориях, это для нас очень важно. Да и вообще результаты солидные – с начала войны мы локализовали более 3,5 тысячи кибератак, уничтожили более 35 ботоферм", — рассказал Малюк.

Он также сообщил, что киберспециалисты выполняют задачи непосредственно на прифронтовых территориях и системно блокируют связь врагу. "К сожалению, не могу в данный момент рассказать все детали, но мы системно блокируем связь врага на территории Украины. Как следствие – у россиян наступает дискоммуникация, которая очень их докучает во время войны", — отметил руководитель СБУ.

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Как сообщал Укринформ, российские хакеры продолжают атаковать сайты украинских органов власти, а также рассылать жителям страны опасные письма с целью похищения личных данных. Но Украина успешно отбивает все вражеские кибератаки.

По материалам: Укринформ