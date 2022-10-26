В Украине создали первый защищенный мессенджер Dober

25.10.2022 18:23

Укринформ

В Украине разработали первый защищенный мессенджер обмена сообщениями Dober, который в перспективе смогут использовать военные.

Об этом во время пресс-конференции в Укринформе сообщил основатель стартапа Дмитрий Оберемок.

«Наша команда предлагает собственную разработку – мессенджер для защищенного обмена мгновенными сообщениями. Сейчас готова тестовая версия приложения на базе операционной системы Android. Параллельно завершаем разработку версии для смартфонов Аpple, программная часть которой уже почти готова», – отметил Оберемок.

Приложение позволяет избежать передачи личных пользовательских данных третьим лицам, предусматривает анонимную регистрацию и при желании – полное удаление информации о пользователе из системы.

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По словам разработчика, необходимость разработки такого мессенджера вызвана периодическими перебоями в работе сервисов обмена сообщений от IT-гигантов, которые постоянно подвергаются хакерским атакам, и повышенным во время войны спросом на более защищенные системы шифрованной передачи данных с использованием автономных серверов.

“Технологическая особенность мессенджера в том, что он не привязан к электронной почте или номеру телефона, а только к запароленному аккаунту на сервере. Весь обмен информацией происходит на отдельном сервере с помощью технологий сквозного шифрования, что обезопасит пользователей от утечки информации наружу”, – отмечает основатель стартапа.

По мнению разработчиков, эта особенность мессенджера может быть полезной также и военным для их безопасного общения, поскольку программный аппаратный сервер может быть расположен в военном подразделении либо в каком-нибудь тайном безопасном месте. Для работы понадобится только доступ в интернет.

«Администратор, который будет управлять сервером, располагает полным функционалом управления допуском и блокировки пользователей. То есть он, по сути, является первичным фильтром того или иного сообщества, подключенного к мессенджеру, что делает невозможным несанкционированный доступ к общению посторонних лиц», – пояснил Оберемок.

По его словам, разработка уже получила заключение от "белых" хакеров из Эстонии о стабильной работе и высокой степени защиты.

Мессенджер Dober предлагает два варианта приложения – корпоративный и публичный. В корпоративном заказчик может получить свой собственный программный сервер и полностью контролировать его местонахождение и доступ пользователей к нему. Общедоступный мессенджер предусматривает загрузку приложения и его подключение через смартфоны.

Загрузить приложение можно в Play Market по ссылке.

Как сообщалось, на стартапы в области military-tech (производство дронов, программного обеспечения и т.п.) приходится почти 30% всех заявок на новую грантовую программу поддержки проектов двойного назначения от Украинского фонда стартапов.

По материалам: Укринформ