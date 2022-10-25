В WhatsApp произошел глобальный сбой

25.10.2022 13:07

Укринформ

Мессенджер WhatsApp прекратил работу для пользователей практически по всему миру во вторник утром, 25 октября.

Как передаёт Укринформ, об этом сообщает CNBC.

Сбой произошел около 10:30 по киевскому времени. Пользователи WhatsApp указали на проблемы с отправкой и получением сообщений.

Meta, которой принадлежит WhatsApp, подтвердила проблемы с работой платформы.

«Мы знаем, что некоторые пользователи сейчас испытывают проблемы с отправкой сообщений, и мы работаем над тем, чтобы как можно скорее восстановить WhatsApp для всех», — сказал представитель Meta.

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Отмечается, что WhatsApp, который имеет около 2 миллиардов пользователей, особенно популярен в таких странах, как Индия и Бразилия.

Пользователи по всему миру от Великобритании до Индии и Турции сообщили о сбоях во вторник.

По материалам: Укринформ