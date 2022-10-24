Франковский школьник разработал дрон-миноискатель

Фото

24.10.2022 13:58

Укринформ

Ивано-Франковский школьник, одиннадцатиклассник Юрий Тумир, разработал дрон-разведчик, который также ищет мины.

Об этом в Фейсбуке сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив, передает Укринформ.

«Наш одиннадцатиклассник, учащийся естественно-математического лицея Юрий Тумир разработал дрон-разведчик миноискатель. Говорит, что изначально возникла идея сделать машинку, которая ищет мины. А затем методом проб и ошибок решил сделать квадрокоптер по технологии 3D печати», – сообщил Марцинкив.

По его информации, дрон-миноискатель представили на IV Всеукраинском STEAM-FEST, который в этом году проходит в режиме онлайн.

Изобретатель уверяет, что дрон может производить поиск мин и помечать их на карте будущего мобильного приложения.

«То есть дрон летит по заранее заданному маршруту в приложении, проводит обследование территории, обозначает на каких координатах расположены мины. Также есть система распознавания размера и типа мин. То есть сапер открывает свое приложение и видит, где расположены мины, какие они, и работает над разминированием», — рассказывает Тумир.

Читайте также: Львовский школьник разработал мощную зарядную станцию для военных

В целом на фестивале, который будет проходить в Ивано-Франковске в течение недели, зарегистрировано более ста разных проектов.

Фото: Руслан Марцинков / Фейсбук

По материалам: Укринформ