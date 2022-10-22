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Украинцам рассылают электронные письма с вредоносной программой RomCom

22.10.2022 15:54

Укринформ

Украинцам рассылают электронные письма с вредоносным обеспечением от имени структур сектора безопасности и обороны.

Как передает Укринформ, об этом в Телеграме сообщает Госспецсвязи.

"Специалисты правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA (https://cert.gov.ua/) 21 октября обнаружили факт распространения электронных писем якобы от имени пресс-службы Генштаба ВСУ. В сообщениях содержалась ссылка на загрузку "приказа" , перейдя по которой, жертва попадала на страницу с уведомлением о необходимости обновления программного обеспечения (PDF Reader).

После анализа вредной активности специалисты заключили, что она связана с деятельностью группы Tropical Scorpius (Unit42) aka UNC2596 (Mandiant), которая ответственна за распространение вредоносного ПО Cuba Ransomware.

21 октября силы безопасности и обороны Украины зафиксировали опасные рассылки электронных писем и сообщений в мессенджеры не только якобы от имени пресс-службы Генштаба ВСУ, но и Службы безопасности Украины. Не исключено, что подобные сообщения могут поступать и якобы от имени других органов, обеспечивающих защиту государства.

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В Госспецсвязи призвали граждан соблюдать правила кибергигиены и всегда быть внимательными и осторожными с любыми получаемыми ими сообщениями.

Как сообщал Укринформ, в течение октября в США, странах Европейского Союза, а также в Украине проводят месяц кибербезопасности. Его цель – привлечение внимания общества к вопросам киберзащиты и необходимости ответственного поведения каждого в киберпространстве.

По материалам: Укринформ