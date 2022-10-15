Транспортные компании Украины и Польши подверглись атаке программ-вымогателей — Microsoft

15.10.2022 11:05

Укринформ

Центр анализа угроз Microsoft (MSTIC) обнаружил доказательства новой кампании программ-вымогателей, направленной на транспортные и логистические компании в Украине и Польше.

Об этом сообщается в блоге Microsoft, передает Укринформ.

Как отмечается, 11 октября в течение часа программ-вымогатель «Prestige», ранее не идентифицированная, атаковала широкий спектр систем.

Это приложение шифрует данные жертвы и оставляет записку с требованием выкупа, в которой говорится, что данные можно разблокировать только при покупке инструмента для расшифровки.

Кто именно стоит за атаками, пока не удалось выяснить. Однако, по мнению специалистов Microsoft, они похожи на ранние атаки российской кибергруппы, связанной с правительством.

В частности, объекты новой программы-вымогателя совпадают с жертвами другой кибератаки с целью уничтожения данных, в которой участвовало вредоносное программное обеспечение FoxLoad или HermeticWiper. Эта атака поразила сотни компьютеров в Украине, Литве и Латвии в начале полномасштабного российского вторжения, пишет Reuters.

Читайте также: российские хакеры атаковали сайты американских аэропортов – CNN

Как сообщал Укринформ, более десятка американских веб-сайтов, в том числе нескольких крупнейших аэропортов США, были заблокированы в понедельник в результате кибератак, ответственность за которые взяли на себя русскоязычные хакеры.

По материалам: Укринформ