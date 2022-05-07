Украинцев предупреждают о возможном усилении кибератак 9 мая

07.05.2022 16:17

Укринформ

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины предупреждает о возможном усилении 9 мая вражеских хакерских атак.

Как передает Укринформ, об этом Госспецсвязи сообщает в Телеграме.

"Убивают не только пули и снаряды. Взломанный российскими хакерами смартфон или компьютер — это тоже орудие убийства, просто с отсроченным по времени эффектом. Обычно накануне и во время праздников у российских хакеров — обострение. Они используют такие периоды для усиления кибератак", — предупреждают в Госслужбе.

В зоне риска находятся не только государственные учреждения и критическая инфраструктура. Многие кибератаки направлены на обычных пользователей. Они тоже являются мишенью российских хакеров, потому что, как объяснили в Госспецсвязи, во время войны каждый украинец "может потенциально стать точкой входа для хакеров в информационную инфраструктуру страны".

Также во время праздников активизируются обычные киберпреступники, цель которых – украсть деньги, доступ к аккаунтам и шантаж пользователей.

Чтобы обезопасить себя от кибератак, необходимо как можно быстрее изменить пароли во всех важных сервисах — почте, мессенджере, смартфоне.

"Сделайте это сейчас. Для входа в каждый сервис и почтовый ящик должен быть отдельный пароль", — подчеркнули в Госспецсвязи.

Также необходимо проверить в настройках безопасности браузера, были ли скомпрометированы пароли (в Google Chrome это "Настройки — Конфиденциальность и безопасность").

Скомпрометированные пароли необходимо немедленно изменить. Также важно изменить пароли, определенные как слабые. Для этого рекомендуется использовать генератор паролей. Такой есть на сайте Киберполиции.

Госспецсвязи советует завести отдельную почту "для рассылок" и других сообщений.

Эту почту не рекомендуется использовать для регистрации аккаунтов в социальных сетях и других чувствительных сервисах, содержащих персональную информацию.

Необходимо также удалить все взломанные программы, особенно если они были загружены с российских сайтов, торрентов и т.д.

Рекомендуется установить двухфакторную аутентификацию в мессенджерах, почте, других сервисах, чтобы знать, когда кто-нибудь будет пытаться зайти в аккаунт.

Нельзя открывать сообщения от незнакомцев, переходить по ссылкам, пересылать другим ссылки от незнакомцев, которые содержат призывы к действию (перейти по ссылке, загрузить файл, предоставить номер карты, телефон, ввести пароль от почты и т.д.).

Госспецсвязи призывает граждан доверять исключительно проверенным источникам — официальным сайтам государственных учреждений, местных властей, медиа и их проверенным аккаунтам в соцсетях (проверенные имеют специальную отметку синим цветом возле названия аккаунта).

Чтобы уберечься от кибератаки, не стоит открывать письма о розыгрышах, выигрышах, государственной помощи и других обещаниях чего-то бесплатного.

Пароль от аккаунтов, телефона, код от SIM-карты или банковской карты – это личный секрет.

"Не доверяйте их никому, не храните в смартфоне (если не можете запомнить – запишите на листочке)", – советуют в Госспецсвязи.

По возможности необходимо использовать физические средства защиты аккаунтов – защищенные носители с квалифицированной электронной подписью (КЭП), беспарольную авторизацию и т.д. Такие решения есть и у украинских разработчиков.

Необходимо проверить, на каких устройствах работают аккаунты в соцсетях, почта, мессенджер. Это можно сделать в настройках безопасности и конфиденциальности.

Следует также установить на смартфон и компьютер антивирус.

"Просканируйте устройство. Просто сейчас. Не забудьте обновить его, когда оно это попросит", — подчеркнули в Госспецсвязи.

Рекомендуется по возможности установить обновление программного обеспечения на смартфон или компьютер, как только оно приходит.

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Необходимо также закрыть все лазейки для врага, в частности прямо сейчас удалить российское программное обеспечение и установить украинское.

В Госспецсвязи подчеркивают: "Это не блажь, а вопрос безопасности, поскольку российские сервисы собирают информацию об украинских пользователях".

Что на что заменить можно узнать на портале.

На внешний носитель необходимо сделать резервную копию важной информации: документов, фотографий и т.п. Важно также не забывать создавать резервные копии смартфонов.

В случае взлома необходимо срочно сообщить о кибератаке:

Киберполиция – callcenter@cyberpolice.gov.ua;

Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события CERT-UA — cert@cert.gov.ua.

Как сообщал Укринформ, киберпреступники массово рассылают новые письма с вирусом, который похищает данные, пугая людей химической атакой.

По материалам: Укринформ