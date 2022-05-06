Украинское вместо российского: заработал сайт, который поможет найти замену программному обеспечению

06.05.2022 13:48

Укринформ

Министерство цифровой трансформации создало ресурс с украинскими альтернативами российскому программному обеспечению.

Как передает Укринформ, об этом вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграме.

«Значительная часть украинского бизнеса пользуется российскими программами и решениями. На сегодняшний день это не только спонсирование страны-агрессора, но еще и опасность. Данные из систем можно потерять или они могут попасть в рф. Предприятие может подвергнуться хакерской атаке с использованием софта или в любой момент он может отказать», — заявил Федоров.

#ReplaceRUwithUA – это ресурс, где собраны все украинские альтернативы российскому программному обеспечению.

«Наша цель – призвать максимальное количество пользователей не только из Украины, но и со всего мира отказаться от программного обеспечения российского происхождения и выбрать украинские альтернативы», — отметил Федоров.

Министр призвал переходить на украинское и рассказать своим зарубежным партнерам о качественном украинском софте.

Как сообщал Укринформ, сервис удаленного доступа TeamViewer покидает рынок россии и республики беларусь.

По материалам: Укринформ