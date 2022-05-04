В Украине стартует набор на бесплатный онлайн-курс кибербезопасности
В Украине стартует набор на бесплатный онлайн-курс кибербезопасности
04.05.2022 07:32
Укринформ
При поддержке Министерства цифровой трансформации технологический SET University запускает набор на бесплатное обучение по кибербезопасности для желающих найти работу в этой области
Как передает Укринформ, об этом Минцифры сообщает в Телеграме.
Курс рассчитан на выпускников старших классов, студентов первых курсов высших учебных заведений, представителей технологических специальностей типа trainee- или junior-разработчиков.
Онлайн-обучение начнется в середине мая и продлится три месяца. Узнать больше и оставить заявку можно на сайте университета.
"В этом году SET University будет проводить набор на бакалавриат — около 30 студентов смогут учиться бесплатно по направлению "Кибербезопасность", — отмечают в Минцифре.
У студентов будет возможность получить полные стипендии и гранты для учебы, а также диплом государственного образца после окончания.
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Условия и даты вступительной кампании будет определять Министерство образования и науки.
В будущем университет планирует запустить магистерские программы, чтобы обучать студентов технологии искусственного интеллекта.
Как сообщал Укринформ, по данным Минцифры, курсы по программированию и кибербезопасности на портале "Дия. Цифровое образование" пользуются наибольшей популярностью среди украинцев.
По материалам: Укринформ