Технологии

Разработчик программного обеспечения SAP полностью выходит из российского рынка

Photo of Admin Admin Send an email 54 минуты agoОбновлено: 20 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения

Разработчик программного обеспечения SAP полностью выходит из российского рынка

Разработчик программного обеспечения SAP полностью выходит из российского рынка

20.04.2022 00:43

Укринформ

Крупный немецкий разработчик программного обеспечения SAP, среди клиентов которого Газпром, Лукойл, РЖД, объявил, что на фоне продолжающейся войны в Украине полностью прекратит работу в россии.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте компании.

SAP намерен отказаться от обслуживания и поддержки локальных продуктов в россии. Кроме того, компания заявила, что закрывает все облачные операции в стране. российским пользователям облачных сервисов, которые не находятся под санкциями, в SAP предложили выгрузить данные, удалить или перенести их на иностранные сервера. При этом даже если клиенты выберут последний вариант, компания прекратит работу с ними по истечении срока подписки.

SAP разрабатывает программные продукты, предназначенные прежде всего для крупных корпоративных заказчиков. Среди крупных клиентов SAP в россии «Газпром», «Лукойл», РЖД и «Росатом».

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Параллельно проводится кампания о продолжении гуманитарной помощи Украине. Было объявлено о дополнительном взносе в размере 700 тыс. евро для поддержки беженцев. В итоге общий вклад составил 3,7 миллиона евро.

Ранее компания остановила продажи своих продуктов в россии и беларуси.

После вторжения россии в Украину более 750 иностранных компаний объявили о приостановке или полном прекращении работы на российском рынке.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 54 минуты agoОбновлено: 20 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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