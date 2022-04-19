Федоров рассказал о новых антироссийских санкциях от технологических компаний

Федоров рассказал о новых антироссийских санкциях от технологических компаний

19.04.2022 01:55

Укринформ

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, какие технологические компании поддержали Украину и ввели санкции против россии.

Как передает Укринформ, об этом он написал в Телеграме.

В частности, Федоров отметил, что приложение Альфа-банка удалили из Google Play.

Также ЮMoney удалён из Google Play. «Ранее установленное приложение работает как всегда, также все возможности ЮMoney доступны в веб-версии и мобильной версии сайта. Ждем App Store», — заявил Федоров.

Кроме того, Paramount прекращает показ телеканалов в россии – в список этих каналов входит MTV и Nickelodeon.

«Подконтрольные кремлю Яндекс и VK удалили Instagram и Facebook из поисковой выдаче. Железный купол накрывает», – отметил Федоров.

24 февраля началось полномасштабное вторжение российских войск в Украину, они обстреливают и разрушают ключевые объекты инфраструктуры, совершают массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

С первых дней вторжения россии в Украину США, союзники и партнеры ввели жесткие для российской экономики пакеты санкций, а также экспортные ограничения. Многие компании объявили о прекращении работы в рф и выходе из проектов с российскими партнерами.

По материалам: Укринформ