Приложение Spotify больше недоступно для пользователей из россии

Приложение Spotify больше недоступно для пользователей из россии

18.04.2022 12:10

Укринформ

Приложение сервиса аудиоконтента Spotify больше недоступно для пользователей из россии.

Как передает Укринформ, об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Телеграме.

"Spotify больше недоступно в App Store и Google Play для пользователей из россии. Сервис был официально запущен в рф 15 июля 2020 года", — написал Федоров.

Как сообщалось, в конце марта сервис Spotify решил уйти с российского рынка. Spotify – интернет-сервис потокового аудио (стримминговый сервис), позволяющий легально и бесплатно слушать музыкальные композиции.

С первых дней полномасштабного вторжения россии в Украину международные союзники и партнеры ввели жесткие для российской экономики пакеты санкций, а также экспортные ограничения.

Многие компании объявили о прекращении работы в рф и выходе из совместных проектов.

По материалам: Укринформ