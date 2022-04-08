Microsoft сорвала кибератаку российских хакеров на госорганы США, ЕС и Украины
Microsoft сорвала кибератаку российских хакеров на госорганы США, ЕС и Украины
08.04.2022 07:20
Укринформ
Корпорация Microsoft заявила, что сорвала попытки хакеров, связанных с военной разведкой рф, проникнуть в украинские, европейские и американские объекты.
Об этом говорится в заявлении компании, передает Укринформ.
Отмечается, что группа хакеров Strontium использовала 7 интернет-доменов, чтобы шпионить за государственными органами и аналитическими центрами в ЕС и США, а также за украинскими учреждениями, включая СМИ.
Получив разрешение суда, Microsoft взяла под контроль эти интернет-домены, чем снизила их использование хакерами Strontium и получила возможность заблаговременно извещать потенциальных жертв.
В Microsoft считают, что Strontium пытался установить долгосрочный доступ к системам, обеспечить тактическую поддержку вторжения и вывести конфиденциальную информацию. Корпорация сообщила правительству Украины о проявленной активности и принятых мерах.
Как сообщал Укринформ, с начала полномасштабной агрессии со стороны россии были оперативно обнаружены и нейтрализованы более 120 мощных кибератак на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины.
По материалам: Укринформ