Microsoft сорвала кибератаку российских хакеров на госорганы США, ЕС и Украины

Microsoft сорвала кибератаку российских хакеров на госорганы США, ЕС и Украины

08.04.2022 07:20

Укринформ

Корпорация Microsoft заявила, что сорвала попытки хакеров, связанных с военной разведкой рф, проникнуть в украинские, европейские и американские объекты.

Об этом говорится в заявлении компании, передает Укринформ.

Отмечается, что группа хакеров Strontium использовала 7 интернет-доменов, чтобы шпионить за государственными органами и аналитическими центрами в ЕС и США, а также за украинскими учреждениями, включая СМИ.

Получив разрешение суда, Microsoft взяла под контроль эти интернет-домены, чем снизила их использование хакерами Strontium и получила возможность заблаговременно извещать потенциальных жертв.

В Microsoft считают, что Strontium пытался установить долгосрочный доступ к системам, обеспечить тактическую поддержку вторжения и вывести конфиденциальную информацию. Корпорация сообщила правительству Украины о проявленной активности и принятых мерах.

Как сообщал Укринформ, с начала полномасштабной агрессии со стороны россии были оперативно обнаружены и нейтрализованы более 120 мощных кибератак на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины.

По материалам: Укринформ