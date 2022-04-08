Технологии

Хакеры Armageddon готовят новую кибератаку на госорганы Украины

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 8 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения

Хакеры Armageddon готовят новую кибератаку на госорганы Украины

Хакеры Armageddon готовят новую кибератаку на госорганы Украины

08.04.2022 11:02

Укринформ

Государственная служба специальной связи и защиты информации предупреждает новую кибератаку группы Armageddon на государственные органы Украины.

Как передает Укринформ, об этом Госспецсвязи сообщает в Телеграме.

Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, предупреждает о получении новых опасных электронных писем с темой "№1275 от 07.04.2022".

Письма содержат HTML-файл, открытие которого приведет к созданию на компьютере архива с файлом под названием "О фактах преследования и убийства работников прокуратуры со стороны российских военных на временно оккупированных территориях.lnk". Его открытие, в свою очередь, приведет к возможности хакеров получить полный контроль над компьютером и грозит воровством конфиденциальной информации, повреждением данных и компьютерных систем.

Эта активность ассоциирована с деятельностью группы UAC-0010 (Armageddon), уже неоднократно осуществлявшей кибертаратаки как на государственные органы Украины, так и на страны Евросоюза.

Команда CERT-UA предупреждает, что члены группы, помимо прочего, используют Dynamic DNS сервис NO-IP. Поэтому необходимо обращать особое внимание на соединение с доменными именами, используемыми упомянутым сервисом.

Как сообщал Укринформ, правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, и киберполиция сообщили о зафиксированных кибератаках, направленных на получение доступа к учетным записям Telegram.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 8 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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