Минцифры возобновило регистрацию ООО на основании модельного устава в Дії

Минцифры возобновило регистрацию ООО на основании модельного устава в Дії

05.04.2022 15:19

Укринформ

Министерство цифровой трансформации восстановило возможность зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью (ООО) на основании модельного устава на портале "Дія".

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что с начала войны Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований был отключен, чтобы данные украинцев были в полной безопасности. Сейчас он возобновил свою работу, а также услугу регистрации ООО на основании модельного устава.

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Для этого следует авторизироваться на портале Дія, заполнить онлайн форму, выбрать необходимые опции модельного устава или редакцию устава «по умолчанию», проверить данные и подписать документы квалифицированной электронной подписью (КЭП).

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации 24 февраля сообщило, что портал "Дія" временно отключат – некоторые цифровые документы и ряд услуг в приложении будут недоступны.

В настоящее время ряд услуг возобновили свою работу. В частности, появилась возможность уплаты налогов в приложении "Дія", а также внести изменения или закрыть ФЛП.

По материалам: Укринформ