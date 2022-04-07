Технологии

Минцифры возобновило регистрацию ООО на основании модельного устава в Дії

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 7 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения

Минцифры возобновило регистрацию ООО на основании модельного устава в Дії

Минцифры возобновило регистрацию ООО на основании модельного устава в Дії

05.04.2022 15:19

Укринформ

Министерство цифровой трансформации восстановило возможность зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью (ООО) на основании модельного устава на портале  "Дія".

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что с начала войны Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований был отключен, чтобы данные украинцев были в полной безопасности. Сейчас он возобновил свою работу, а также услугу регистрации ООО на основании модельного устава.

Читайте також: На порталі «Дія» знову доступна реєстрація бізнесу – Федоров

Для этого следует авторизироваться на портале Дія, заполнить онлайн форму, выбрать необходимые опции модельного устава или редакцию устава «по умолчанию», проверить данные и подписать документы квалифицированной электронной подписью (КЭП).

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации 24 февраля сообщило, что портал "Дія" временно отключат – некоторые цифровые документы и ряд услуг в приложении будут недоступны.

В настоящее время ряд услуг возобновили свою работу. В частности, появилась возможность уплаты налогов в приложении "Дія", а также внести изменения или закрыть ФЛП.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 7 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Бельгия заблокировала 200 миллиардов евро, принадлежащих россиянам

10 минут ago

Встреча Зеленского с фон дер Ляйен состоится 8 апреля

24 минуты ago

Украинский боец по смешанным единоборствам обратился к россиянам: вы нас не спасаете, это мы защищаемся от вас

55 минут ago

Путин прячет свои деньги у дочерей. Что пишут западные СМИ о войне в Украине

2 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button