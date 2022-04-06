Федоров рассказал о новых санкциях против рф в сфере технологий

Федоров рассказал о новых санкциях против рф в сфере технологий

06.04.2022 22:29

Укринформ

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров обнародовал новые санкции против российской федерации в сфере технологий.

Как передает Укринформ, об этом чиновник сообщил в Телеграме.

По словам Федорова, немецкая уголовная полиция после длительного расследования заблокировала серверную инфраструктуру русскоязычного нелегального онлайн-сервиса Hydra Market, расположенную в Германии и существовавшую в скрытой сети Darknet. Сервер был доступен с 2015 года. Зарегистрированы на нем 17 млн ​​клиентов.

"В 2020 году через него прошли операции по меньшей мере на €1,23 млрд. Эксперты считают, что это была самая большая по объему оборота нелегальная рыночная сеть в мире. При закрытии были найдены биткоины на сумму €23 млн, которые также связывают с платформой", — отметил чиновник.

Он отметил, что о выходе из россии объявила и крупнейшая в мире компания-производитель полупроводниковых элементов и устройств Intel.

"Компания полностью останавливает работу в россии. Ранее она заявляла о прекращении поставок своей продукции в россию и беларусь, а сейчас решила окончательно закрыть все бизнес-процессы в россии", — отметил Федоров.

Ограничивает доступ к правительственным аккаунтам рф Твиттер. В официальном блоге сервиса пояснили, что новая политика предназначена для устранения "серьезного информационного дисбаланса", возникающего в условиях блокирования авторитарным правительством доступа к онлайн-платформам, продолжая использовать те же платформы для пропаганды.

Американская компания, специализирующаяся на аудио- и видеотехнологиях, Avid Technology Inc. прекратила продажу и поддержку всех клиентов, пользователей и торговых посредников в россии и беларуси.

Разработчик Bumble Inc., которому принадлежат сервисы для знакомств Bumble и Badoo, объявил о прекращении своей деятельности в российской федерации, а также об удалении всех своих приложений из Apple App Store и Google Play Store в россии и беларуси.

Международная рекламная сеть компаний Havas Group объявила о прекращении на неопределенный срок новых инвестиций в россию в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину, отметил Федоров.

Как сообщалось, Европейский Союз и ряд других стран, в том числе США, Канада и Австралия, ввели против россии санкции из-за развязанной ею войны в Украине. Многие компании объявили о прекращении работы в рф и выходе из проектов с российскими партнерами.

По материалам: Укринформ